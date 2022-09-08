محكمة المنصورة تصدر حكمها .. إتهام طالب مصري بسب اللاعب ماركوس راشفورد

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة جنح المنصورة الأقتصادية بعدم قبول دعوى واقعة سب طالب مقيم بمركز أبو حماد محافظة الشرقية للاعب ماركوس راشفوارد اللاعب بنادي مانشتسر يونايتد ونجم الدوري الإنجليزي الممتاز وألزمته بـ75 جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي وعضوية المستشار محمد أبودنيا والمستشار هشام نبيل الجمل والمستشار محمد الطحاوي الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية عبدالعال همام.

كان محامي اللاعب الانجليزي راشفورد قد أقام دعوى قضائية ضد الطالب المصري " محمد عصام" من محافظة الشرقية اتهمه فيها باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

من جانبه أكد سيد سلامة محامي الطالب المصري أنه لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب لكنه كان غاضباً فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات مشيراً إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك ولم يقدم محامي المدعي أي دليل علي قيام الطالب بكتابه اي عبارات وطلبوا إعادة الدعوي للفحص الفني هل هو صاحب الحساب من عدمه وهو ما يؤكد أن القضية بدون أي دليل ,وأضافوا ان اللاعب لا يعلم شيئ عن القضية والمستفيد الأول من ذلك شركات الدعاية .

وقدمت هيئة الدفاع عن الطالب ما يدل علي وجود العشرات من الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي بنفس اسم الطالب إلا أن هيئة المحكمة قررت بإعادة المرافعة بجلسة اليوم " الخميس" و أصدرت في نهايتها حكمها برفض الدعوى .