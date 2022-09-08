الأمر الآن في يد محمود الخطيب .. من هو مدرب الأهلي الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك مفاضلة داخل النادي الأهلي، بين اختيار السويسري مارسيل كولر، والإيطالي دي فرانشيسكو لقيادة القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "الأمر الآن أصبح في يد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لاختيار أفضل اسم".

وأضاف "هناك بعض الأسماء تنصح بتولي كولر ويقود هذه الجبهة حسام غالي وأمير توفيق وخالد مرتجي".

واختتم "الأمر سوف يتضح في الساعات المقبلة، حيث سوف يلحق المدرب بمعسكر الفريق في هولندا، ولن يدرب الأهلي في القاهرة على أن يتم تقديم المدير الفني الجديد إلى وسائل الإعلام".