شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات ربع نهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو المنتخب الوطنى لتنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات ربع نهائى الفردى رجال وسيدات بالبطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، وهم كل من دينا مشرف وهنا جودة، ويسرا حلمى، ومريم الهضيبى، وخالد عصر، ومحمد البيلى، وعمر عصر ، وأحمد صالح .

ومن المقرر أن تلتقى دينا مشرف مع لاعبة تونس، و هنا جودة مع اللاعبة الكاميرونية، ويسرا حلمى مع المصرية الاء يحيى، ومريم الهضيبى تواجه لاعبة تونس، وعمر عصر يواجه لاعب نيجيريا، ومحمد البيلى يلتقى مع لاعب الجزائر، وخالد عصر يلتقى مع لاعب نيجريا، بينما يلتقى أحمد صالح مع لاعب نيجيريا أيضا .

وتأهل لاعبا منتخب تنس الطاولة إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر بمنافسات الزوجى، وتأهل محمد البيلى ومحمد شومان إلى ربع النهائي بعد التغلب على زوجى كوت ديفوار 3/0، كما تأهل الزوجى أحمد صالح وخالد عصر لربع النهائي أيضا بالفوز على أنجولا 3/0 أيضا.

وتوج منتخب رجال الطاولة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 1/4، بينما توج منتخب السيدات بعد التغلب على المنتخب التونسى بنتيجة 0/3.