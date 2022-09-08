شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الهلال السعودى فى مباراة كأس سوبر لوسيل بزيه الأبيض التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الهلال السعودي والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة، على كأس سوبر لوسيل في قطر ، عن ارتداء فريق الزمالك زيه التقليدي وهو القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما حارس المرمى يرتدي اللون الأخضر.

وتقرر اللجوء إلى ركلات الجزاء مباشرة دون أوقات إضافية حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين.

كان الزمالك وصل الدوحة أمس، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال أسطوري من الجماهير.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع:

محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط:

إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم:

إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.