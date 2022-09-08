شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 8 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 8 / 9 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم.

دياب: قرعة الدورى قبل انطلاق المسابقة بأسبوع وتوجه لزيادة أعداد الجماهير تدريجياً

وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الشكر لكل الأندية علي التعاون مع الرابطة خلال الموسم الماضي، قائلا : اشكر كل الأندية على التعاون المثمر.

ذهب وفضة وقاعدة سوداء.. أهم مواصفات كأس لوسيل

يلتقى غدا الجمعة فريق الزمالك مع نظيره الهلال السعودي فى مباراة السوبر المصرى السعودى والتى تقام بقطر وتجمع بطلى الدوري فى كل من مصر والسعودية.

فيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف مساء استعدادا لكأس لوسيل

يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف مساء بقاعة الإعلام باستاد لوسيل.

رسميا.. المصرى يتعاقد مع إيهاب جلال لتولى الإدارة الفنية للفريق الأول

أتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادى.

شوبير: الزمالك يقترب من ضم 4 لاعبين بشكل رسمى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن إدارة نادى الزمالك اقتربت كثيرا من ضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد الكرة يحدد 3% رسم توثيق عقد اللاعب المحترف فى الموسم المقبل

حدد اتحاد الكرة في لائحة القيد للموسم المقبل، تحصيل نسبة 3% من قيمة عقد أي لاعب محترف لتوثيق العقد، على أن يكون الحد الأدنى لتوثيق عقود اللاعبين.

فيتوريا وميكالى يراقبان مباراة الزمالك ومواجهة فيوتشر قبل المعسكر المقبل

طالب البرتغالي روي فيتوريا والبرازيلي روجيريو ميكالي المديران الفنيان للمنتخب الأول والأولمبي، من جهازهما المعاون متابعة مباراتي الزمالك في كأس لوسيل.