شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية الجزائرية تمنح حسام البدرى تصريح قيادة وفاق سطيف من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة الجزائرية، تصريح قيادة فريق وفاق سطيف للمدرب المصري حسام البدري، من أرض الملعب، وذلك بعد تقديم البدري ما يفيد حصوله على الرخصة التدريبية (A) قبل المباراة الأخيرة للمدرب.

وحصل البدري على تصريح العمل مع وفاق سطيف وقيادة الفريق من أرض الملعب، قبل مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الجزائرى، والتي فاز بها بهدف دون مقابل.

وأثيرت شائعات عن عودة حسام البدري لمصر بعد تعرضه لأزمة إدارية لعدم حصوله على رخصة كاف التدريبية الخاصة به وهو الشرط الأساسي للتدريب في الجزائر، حيث لم يتواجد البدري على دكة البدلاء في أول مباراة لوفاق سطيف في الدوري الجزائري.

ومن المقرر أن يلعب وفاق سطيف غدا، مع ضيفه نجم مقرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الجزائري .