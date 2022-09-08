مصر تتوج بذهبية الفرق وفضية الفردى ببطولة العالم للخماسى الحديث بإيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - أحرزت مصر ذهبية منافسات الفرق، وفضية الفردي في بطولة العالم الخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 عاما، المقامة بمدينة لنيانو الإيطالية، خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

وحققت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي جنة الجندي وفريدة أبو هاشم وسارة عمرو، بعدما احتلوا المركز الأول برصيد 2477 نقطة ، وجاء منتخب المجر في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 2450 نقطة، وألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 2278 نقطة .

وفي منافسات الفردي تحت 17 عاما سيدات، فازت جنة الجندي بالميدالية الفضية بعد أن حققت 827 نقطة، فيما توجت لاعبة كوريا الجنوبية سو مين شين بالميدالية الذهبية برصيد 832 نقطة ، ولاعبة المجر إيما ميزاروز بالميدالية البرونزية برصيد 826 نقطة .

واحتلت لاعبة مصر سارة عمرو المركز الرابع برصيد 825 نقطة، وفريدة أبو هاشم المركز الخامس برصيد 825 نقطة وريتاج رمضان فى المركز الـ 18 برصيد 739 نقطة.

وكانت ملك إسماعيل وزينة عامر، حققن ذهبية التتابع سيدات تحت 19 عاما ، حيث جاءت ملك إسماعيل وزينة عامر في المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 989 نقطة، بينما جاء ثنائي بريطانيا فيريتي كليمينتس وجابرييل هالاند في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 979 نقطة، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي كوريا الجنوبية يينا كيم وسومين شيم برصيد 971 نقطة .

ويترأس اللواء "حازم الدمهوجى" نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث بعثة الفريق للمنافسة في مسابقة 19 عاما، مع الجهاز الفنى المكون من "ياسر حفنى" مستشار فني ومدير الرياضة، و"عمرو سيد" المدير الفنى، ؤ"عبد الرحمن عادل" مدرب سلاح، و"هشام سليمان" مدرب جري، ؤ"محمد نجاح" مدرب لياقة بدنية.

وتضم قائمة منتخب 19 سنة، اللاعبات "ملك إسماعيل، وزينة عامر، ونجوى حسين، وجنى عطية وحبيبة هيثم"، إلى جانب اللاعبين" معتز وائل، ومحمد شريف، ومصطفى عمرو، ومازن شعبان وسيف البنداري".

فيما يتواجد "عوض سامى" عضو مجلس الإدارة كرئيس لبعثة منتخب تحت 17 عاما، مع "محمود النجار" الإداري،‏ والمدربين "إيهاب سيد المدير الفنى ، وإبراهيم سكر مدرب رماية، ومؤمن سيد مدرب سلاح، ودكتور محسن حسني طبيب".

ويمثل مصر اللاعبات"جنة وليد، وريتاج علاء، وسارة عمرو وفريدة ابو هاشم" ، مع اللاعبين "مروان علام، وياسين الهادي، وأسامة مدحت وطارق تامر".

يذكر أن المنتخب المصري تحت 17 عاما تمكن من تحقيق 3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم بالإسكندرية سبتمبر 2021، بعد حصول "محمد شريف" على فضية الفردي، والتتويج بفضية الفرق للثلاثي" محمد شريف، وأسامة مدحت وياسين الهادي"، كما حقق الثنائي "محمد شريف وأسامة مدحت" برونزية التتابع، وفاز منتخب الشابات بالمركز الرابع في مسابقة الفرق.

وحصدت مصر 7 ميداليات متنوعة خلال منافسات تحت 19 عاما في نفس النسخة، على صعيد الفردي، فازت "أميرة قنديل" بالميدالية الذهبية و" معتز وائل" بالبرونزية، كما فازت مصر بفضيتي مسابقة الفرق للشباب "معتز وائل، ومازن طارق وسيف البنداري" والشابات "ملك إسماعيل، وأميرة قنديل وزينة عامر"، وحصد فريق تتابع الشباب "معتز وائل ومازن طارق" على الذهبية وكذلك تتابع الشابات"أميرة قنديل وملك إسماعيل" على الذهبية، وأخيرا الثنائي "معتز وائل وأميرة قنديل" فازا بالميدالية البرونزية للتتابع المختلط.