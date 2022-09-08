شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رابطة الأندية الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت رابطة الأندية المحترفة اجتماعا الخميس، للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الرابطة في الموسم المقبل، والذى شهد تغييرا وحيدا بانتخاب الدكتور أحمد النجار بدلا من عامر حسين.

س: ما هو التشكيل الجديد للرابطة؟

ج: جاء تشكيل الرابطة الجديد لموسم 2022-2023، كالتالي: "أحمد دياب رئيسًا، وعماد متعب نائبًا وممثلا عن الأهلي، وثروت سويلم وصفى الدين بسيوني ممثلان عن اتحاد الكرة، وشريف صالح، وخالد رفعت عن الزمالك، وأحمد النجار ممثلا عن الأندية العسكرية ".

س: هل يوجد تغييرات في المجلس الجديد عن الموسم الماضي؟

تشكيل الرابطة في الموسم الجديد بنفس قوامه في الموسم الماضي، وانضم لها الدكتور أحمد النجار بدلا من عامر حسين.

س: ما سر غياب عامر حسين عن هذه الرابطة

ج: أحمد دياب قال إن عامر حسين قدم مجهودات كبيرة في الموسم الماضي، ولم يترشح للانتخابات هذه المرة والتنسيق معه سيستمر على صعيد المسابقات.

متى ستكون قرعة الموسم الجديد؟

ج: قرعة الدوري الجديد ستكون قبل انطلاق المسابقة بأسبوع واحد وكأس مصر مسئولية اتحاد الكرة.

س: ما مصير لجنة الحكام؟

ج: ثروت سويلم قال إن لجنة الحكام ستظل تحت مظلة اتحاد الكرة، والرابطة والاتحاد كيان واحد ولا يوجد أزمة في بقائها مع الاتحاد أو نقلها للرابطة