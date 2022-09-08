هل يرحل بيرسي تاو إلى أورلاندو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

رد الإسباني جوزيه ريفيرو المدير الفني لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، عن موقفه من التعاقد مع بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي.

وقال مدرب أورلاندو في تصريحات عبر صحيفة "thesouthafrican" الجنوب أفريقية، :"تركيزي هو الآن على اللاعبين الموجودين لدينا في الفريق، لدينا الكثير من المواهب".

وعن التعاقد مع بيرسي تاو، أوضح :"لا أعرف اللاعب الذي ذكرته، إن ليس في تركيزي في الوقت الحالي".

وكانت تقارير صحفية ربطت صاحب الـ28 عامًا بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل تاو إلى صفوف الأهلي قادمًا من برايتون الإنجليزي في صيف مطلع الموسم المنقضي، ليشارك في 31 مباراة أحرز من خلالها 8 أهداف وصنع 6 أهداف حاسمة.