مصدر يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة عودة البدري لمصر بسبب أزمة "الرخصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نفي مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفني الحالي فريق وفاق سطيف الجزائري وجود أزمة مع ناديه حول التعاقد بسبب رخصة التدريب .

ولم يتواجد البدري، على دكة البدلاء في المباراة التي تعادل فيها وفاق سطيف أمام مضيفه اتحاد بسكرة 2/2، بسبب عدم حصوله على الرخصة التي يمنحها الاتحاد الجزائري للعبة، وتواجد مدرب اللياقة أنيس الشعلاني بدلا منه.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لمصراوي إن البدري حصل على الرخصة التدريبية A في عام 2013 أثناء إقامتها في مشروع الهدف في 6 أكتوبر والأمر كان متعلق فقط بتقديمه لصورة طبق الأصل من الرخصة.

وأضاف المصدر إن صورة الرخصة كانت في الأهلي والأخرى كانت في كندا وعمل البدري على الحصول على نسخة منها وتقديمها للاتحاد الجزائري.

وصرح مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن عدم منح الرخصة للبدري، يعود لعدم توصل المديرية الفنية الوطنية على مستواه حتى الآن برخص الاتحاد الأفريقي (كاف) للمدرب ، وهو الشرط الأساسي للتدريب في الجزائر.

وأضاف أن العقد الذي يربط البدري بنادي وفاق سطيف لم يعتمد بشكل رسمي بدليل عدم ظهوره حتى على النظام "السي. آم. آس"، وهو ما أفقده معاملة تفاضلية بالنظر لسمعته وخبرته الطويلة في ميادين التدريب.

الجدير بالذكر أن وفاق سطيف عين الشهر الماضي البدري مديرا فنيا جديدا بموجب عقد يمتد لموسمين.