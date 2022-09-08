إلغاء معسكر الأهلي في هولندا.. وتحديد الوجهة البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت شركة "نون ستوب" والمكلفة بتنظيم معسكر الأهلي في هولندا، إلغاء معسكر الفريق بسبب صعوبة استخراج التأشيرات.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"صعوبة إصدار التأشيرة الخاصه بالنادي الاهلي تعصف بمعسكر هولندا، تم تحديد الوجهه البديله".

وكشف عمر نايل رئيس مجلس إدارة شركة "نون ستوب"، المسؤولة عن تنظيم معسكر فريق الأهلي في هولندا، أنه تلقى إخطارًا من جانب مسئولي النادي الأحمر بصعوبة الحصول على تأشيرات السفر.

وكان من المفترض أن يغادر فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 18 سبتمبر الجاري لخوض معسكرًا حتى 28 من الشهر نفسه.

وقال نايل في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن فرص إقامة المعسكر أصبحت ضئيلة جدًا بعد رسالة النادي الأهلي بسبب صعوبة استخراج التأشيرات.

وأضاف، أنه تلقى رسالة من حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بصعوبة استخراج التأشيرات وبالتالي فإن المعسكر في طريقه للإلغاء.

وأنهى، أنه يسعى للتنسيق مع الفندق الذي تم الحجز به والفرق التي كان مقررًا أن يواجهها الأهلي وديًا.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين وديتين إحداهما ضد فريق أيندهوفن.

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى أزمة من خلال التأشيرات الخاصة باللاعبين الشباب.