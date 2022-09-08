رسميًا.. أحمد دياب رئيسًا لرابطة الأندية.. وخروج عامر حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن صباح اليوم الخميس، بصورة رسمية تولي أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية للموسم الثاني على التوالي، في المقابل خرج عامر حسين من الرابطة بعدما تواجد في الموسم الماضي.

وكان أحمد دياب تولى رئاسة رابطة الأندية المصرية للموسم الثاني على التوالي، في المقابل جاء عماد متعب في منصب النائب.

وسبق وأعلن "الخليج 365"، اختيار أحمد دياب لرئاسة رابطة الأندية بطلب من 11 ناديًا في دوري We المصري. طالع التفاصيل

وجاء تشكيل الرسمي لرابطة الأندية للموسم الجديد:

- أحمد دياب رئيس

- عماد متعب نائب

- ثروت سويلم

- شريف صالح

- خالد رفعت

- صفي الدين بسيوني

- أحمد النجار