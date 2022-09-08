الامارات | 60 طلب للحصول على لقب "أفضل رياضية عربية" ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إتمام عملية التحكيم لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، والتي استمرت ما يزيد عن ثلاثة أسابيع بمشاركة اللجنة التي تتألف من 41 عضواً من نخبة الأسماء العالمية في الرياضة.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها اللجنة، فقد استقبلت الأكاديمية ما يزيد عن الـ 300 طلب ترشح على الفئات المختلفة، كما وتصدّرت فئة (أفضل رياضية عربية) أعلى رقم للتسجيل بما يزيد عن الـ 60 طلب.

واستقبلت الجائزة التي تضم عدة فئات أعداداً كبيرة من المترشحات والمترشحين لمختلف الفئات من أكثر من 15 دولة عربية، وكان باب التسجيل قد فتح في يوليو الماضي، وقد شكل عدد المسجلين من كل من الإمارات ومصر والمغرب نصف العدد الإجمالي، وشكل النصف الآخر مترشحات ومترشحين من دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر وتونس ولبنان وسوريا والأردن وغيرها.

يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن هذه الجائزة المستويين الفردي والجماعي في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1،7 مليون درهم.

وتسعى الجائزة في كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية العشرين عام، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي.