الامارات | الكشف عن برنامج إعداد المنتخب حتى صيف 2023.. وتحديد موعد مواجهة الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم عن خارط طريق المنتخب في الفترة المقبلة، ضمن استعدادات «الأبيض» للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة، أبرزها دورة كأس الخليج العربي في يناير المقبل، وبطولة اتحاد غرب آسيا مارس 2023، إلى جانب نهائيات كأس آسيا 2023.

واعتمدت اللجنة برنامج إعداد المنتخب، حيث ستكون أبرز المباريات الودية خلاله مواجهة منتخب الأرجنتين في أبوظبي يوم 16 نوفمبر المقبل، وضمن استعدادات «التانغو» للمشاركة في مونديال 2022. وينطلق برنامج إعداد المنتخب الشهر الجاري بإقامة معسكر خارجي في النمسا من 17 إلى 27 الجاري، يخوض فيه المنتخب مباراتين وديتين الأولى مع بارغواي يوم 23 والثانية مع فنزويلا يوم 27، فيما ستكون المحطة الثانية بمعسكر داخلي في أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، سيخوض خلاله وديتين أمام الأرجنتين، ومنتخب كازخستان يوم 19 منه.

ومن 26 ديسمبر المقبل إلى 6 يناير 2023 سيدخل المنتخب في معسكر تحضيري لبطولة خليجي 25، التي ستقام من 6 إلى 19 يناير 2023، بعدها سيكون هناك معسكر آخر تأهباً لبطولة غرب آسيا، من 20 مارس إلى 2 إبريل 2023، فيما سيكون هناك تجمع خلال فترة الصيف من 28 مايو إلى 15 يونيو استعداداً لكأس آسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس اللجنة، وبحضور سويدان النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد الطنيجي وعبدالله بن طوق عضوي اللجنة، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أروابارينا عدة سيناريوهات في حال حدوث أي مستجدات خاصة بالروزنامة ومواعيد البطولات.

وفي إطار تطوير قطاع المنتخبات والشؤون الفنية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية اتحاد الكرة 2038، تم تعيين الهولندي مارسيل لوكاسين مديراً فنياً لاتحاد الكرة نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها من خلال عمله في الاتحادين الهولندي والألماني لكرة القدم ونادي أرسنال الإنجليزي ونادي النصر ونادي هوفنيام الألماني، إلى جانب عمله كخبير في الاتحاد الأوروبي، كما تم تعيين مواطنه تاكو فان دي فيلدي مديراً لإدارة الشؤون الفنية والمنتخبات.

واستعرض الاجتماع آخر التحضيرات المتعلقة بمشاركة منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في قيرغستان الشهر الجاري، وكذلك برنامج إعداد منتخب الناشئين للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقررة في جاكرتا أكتوبر المقبل، في حين تم استعراض واعتماد برنامج المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر الجاري، والذي سيشهد إقامة تجمع داخلي وخوض مباراتين وديتين أمام أحد المنتخبات الخليجية، وذلك بالتزامن مع أيام «فيفا».