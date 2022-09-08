شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر مرحباً بإيهاب جلال: "نورت المدينة الباسلة يا بوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب محمد عنتر صانع ألعاب النادي المصري، بإيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، ونشر عنتر صورة لجلال عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق" نورت المدينة الباسلة يا بوس".

وأعلن النادي المصري بشكل رسمي، تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، لمدة موسم، وذلك خلفاً لحسام حسن، والذي رحل عن الفريق بعد انتهاء دوري الموسم الماضي.

يعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

قاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.