شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات سابقة فى بطولة السوبر المصرى السعودى قبل لقاء الزمالك والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة، مع الهلال السعودى على استاد لوسيل فى قطر، فى إطار مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصرى السعودى.

يشارك الزمالك فى كأس لوسيل بصفته بطل الدورى المصرى الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودى المباراة باعتباره بطل دورى المحترفين السعودي، وهى المواجهة السادسة بين الأندية المصرية والسعودية على لقب السوبر.

ونستعرض في التقرير التالى الـ5 مواجهات السابقة في كأس السوبر المصرى السعودى..

المباراة الأولى

جمعت المواجهة الأولى الهلال (بطل كأس ولى العهد) والإسماعيلى (بطل كأس مصر) في 18 مايو 2001، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 2/1.

تقدم للهلال عبد الله الجمعان، وتعادل محمد صلاح أبو جريشة للإسماعيلى، لينتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل، ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ليحسم الهلال المباراة لصالحه بهدف ذهبي سجله خالد التيماوى.

المباراة الثانية

جمعت المباراة الثانية الأهلى (بطل الدورى المصري) واتحاد جدة (بطل الدورى السعودي) في 21 مايو 2001 على استاد القاهرة الدولى، وانتهت لصالح اتحاد جدة 3 /2 بالهدف الذهبى، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث أحرز البرازيلي سيرجيو هدف التقدم للاتحاد ثم تعادل الأهلى بهدف علاء إبراهيم، وتقدم الاتحاد مرة أخرى بهدف حسن اليامي، بينما عادل الأهلى النتيجة عن طريق خالد بيبو لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل، وفي الشوط الإضافى الثاني سجل حسن اليامي الهدف الذهبي ليحقق الاتحاد البطولة.

المباراة الثالثة

في المواجهة الثالثة جمعت بين اتحاد جدة بطل كأس ولي العهد والإسماعيلى وصيف كأس مصر بدلا من الاهلي (بطل كأس مصر) الذي اعتذر عن المشاركة، في الرابع من يوليو 2003، وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الإضافي الثاني سجل حمزة إدريس الهدف الذهبي ليفوز الاتحاد بالبطولة.

المباراة الرابعة

شهدت المواجهة الرابعة لقاء بين الزمالك (بطل الدوري المصري) والاتحاد (بطل الدوري السعودي) في 24 يوليو 2003، وانتهت المباراة بوقتيها الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليحقق الزمالك أول بطولة للأندية المصرية بعد الفوز 2-1 بركلات الترجيح.

في ركلات الترجيح أحرز للزمالك سامح يوسف ومحمد صديق، بينما سجل للاتحاد رضا تكر فيما أخفق صالح الصقري وعبد الله الواكد وحمزة إدريس وحسن اليامي من الاتحاد، ومن الزمالك طارق السعيد ومحمود محمود.

المباراة الخامسة

جمعت المباراة الخامسة بين الهلال السعودي بطل كأس دوري خادم الحرمين والزمالك بطل كأس مصر بدلا من الأهلى (بطل الدوري المصري) الذي اعتذر عن المشاركة، على استاد جامعة الملك سعود، وفاز الزمالك المصري بنتيجة 2 / 1، أحرز أهداف الزمالك التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسنجو وأحرز هدف الهلال الوحيد السوري عمر خربين.