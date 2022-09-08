شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صالح: رابطة الأندية ملزمة بتوزيع حقوق البث وفق لائحة "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن الرابطة ملزمة بتوزيع حقوق البث على الأندية وفق لائحة الفيفا، مشيرا إلى أنه الموسم الماضي جئنا على بعض أمور تعاقدية، كما أن الرابطة جزء من خطة التطوير للنهوض بالكرة المصرية.

شدد صالح على أن شكل مسابقة الدوري وانتظامها مسئوليتنا، العمل الإداري ليس السقوط في سلبيات ولكن تفادي هذه السلبيات خلال المرحلة المقبلة.