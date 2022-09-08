اخبار الرياضه

الامارات | ترتيب الهدافين بعد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين بعد الجولة الأولى من والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 3 أهداف، بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهدت تألقاً واضحاً للعمالقة الثلاثة ليفاندوفسكي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وتبدو المنافسة مشتعلة بين الهدافين لتألقهم في البطولات المحلية الكبرى مما انعكس إيجاباً على حصيلتهم في بداية مشوار دوري الأبطال، وتالياً ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- روبرت ليفاندوفسكي: (3 أهداف).

2-كيليان مبابي: باريس سان جيرمان (هدفين).

2-ماريان شفيد: شاختار (هدفين).

3-إيرلينج هالاند: مانشستر سيتي (هدفين).

4-ريتشارليسون: توتنهام (هدفين).

5-بيوتر زيلينسكي: نابولي (هدفين).

6- لوكا مودريتش – (هدف).

7-جودي بيلينغهام: بوروسيا دورتموند (هدف).

8- فينيسيوس جونيور: ريال مدريد (هدف).

9-رافا سيلفا: بنفيكا (هدف).

10-فيل فودين: مانشستر سيتي (هدف).

11-لويس دياز: (هدف).

12-ليروي ساني: بايرن ميونخ (هدف).

13- فرانك كيسي: برشلونة (هدف).

14- فيران توريس: برشلونة (هدف).

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا