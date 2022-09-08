الامارات | الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حسابه في "تويتر" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الذي انطلق، يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهد أهدافاً غزيرة ومفاجآت كبيرة أبرزها سقوط ليفربول أمام نابولي في استاد مارادونا، وتشيلسي أمام فيكتوريا بلزن في التشيك.

والمرشحون للجائزة هم: كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بهدفه الأول في مرمى يوفنتوس، وهدف أليكس جريمالدو لاعب بنفيكا أمام مكابي حيفا، وهدف ليروي ساني نجم بايرن ميونخ يمؤمى إنتر ميلان، والهدف الخرافي للمهاجم فيران توريس لاعب برشلونة بمرمى فيكتوريا بلزن بعد تمريرة أجمل من الهدف من الفرنسي عثمان ديمبلي.