مساء غد الجمعة .. صفقات بالجملة لنادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، اقتراب إعلان نادي الزمالك لعدة صفقات عقب مباراة الهلال السعودي، في كأس سوبر لوسيل بقطر.

ويواجه الزمالك، نظيره الهلال السعودي في مباراة كأس سوبر لوسيل، التي تجمع بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، مساء غد الجمعة.

وقال أحمد شوبير، إن الزمالك سيعلن عدة صفقات بعد مباراة الهلال السعودي، مساء غد الجمعة.

وأوضح شوبير، أن الزمالك قد أنهى اتفاقه مع مصطفى الزناري لاعب فريق طلائع الجيش، على أن يتم الإعلان بعد مباراة الهلال، في حال وافق النادي العسكري على الاستغناء عن اللاعب.

وواصل شوبير قائلا: أوكد على ما قلته سابقًا أن الزمالك قد حصل على توقيع محمود جاد لمدة 4 مواسم، إلا أنه حتى الآن لم ينهي اتفاقه مع إنبي لضم الحارس، وفي حال إنهاء الاتفاق سيتم الإعلان عنه في الموعد ذاته، حيث إنه لم يحصل على الاستغناء الخاص به من إنبي.

وبشأن بيراميدز قال أحمد شوبير : وهناك أيضًا نبيل عماد دونجا وعمر جابر من بيراميدز في حال أنهى الزمالك اتفاقه مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه، الزمالك دائمًا ما يقوم بالإعلان عن صفقاته بطريقتين، وهو أن يخرج مسئول النادي في قناة الزمالك الخاصة ليعلن التعاقد، ثم بعدها بعدة أيام، بالإعلان عن طريق الصفحة الخاصة بالقلعة البيضاء، أو بمؤتمر صحفي.