كامل أبو علي يعلن التعاقد رسمياً مع إيهاب جلال لقيادة المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الخميس، التعاقد مع إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروي المقبل 2023/2022 .

وكان سبق لـ إيهاب جلال تولي مهام قيادة فريق المصري وذلك خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر من العام 2018 وحتى شهر فبراير من العام 2020.

ونجح إيهاب جلال فى قيادة الفريق البورسعيدي، لتحقيق المركز الرابع بالدوري والتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي وصل خلالها الفريق إلى الدور ربع النهائى.

وقاد إيهاب جلال في وقتًا سابق فرق تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والاسماعيلي.

وكانت أخر محطة تدريبية لإيهاب جلال، توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، ولكن التجربة لم تكلل بالنجاح، وانتهت في وقت قصير بسبب سوء النتائج، ليستقر اتحاد الكرة على توجيه الشكر له.