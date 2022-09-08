شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: لجنة الحكام تحت مظلة اتحاد الكرة.. وخطوات جادة لزيادة أعداد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن لجنة الحكام ستظل تحت مظلة اتحاد الكرة، والرابطة والاتحاد كيان واحد ولا يوجد أزمة في بقائها مع الاتحاد أو نقلها للرابطة.

وقال ثروت سويلم خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم: "عشت في اتحاد الكرة 8 سنوات، وخلال موسم واحد في الرابطة تعرفت على كوادر ترغب في تقديم الإضافة للكرة المصرية، ولم أكن اتخيل حجم التطور والاضافة التي قدمتها الرابطة للكرة في مصر".

وتابع ثروت سويلم: "لجنة الحكام ستظل تحت مظلة اتحاد الكرة، الرابطة والاتحاد كيان واحد ولا يوجد ازمة في بقائها مع الاتحاد او نقلها للرابطة".

وأوضح: "هناك خطوات جادة في زيادة أعداد الجماهير، لكن الموافقات الأمنية مرتبطة بالتزام الجماهير، يشكل عام الموسم الماضي كان مميزاً على صعيد الخطوات التي تم اتخاذها".

وحصل أحمد دياب رئيس رابطة الاندية الحالي علي تأييد من 12 نادي للاستمرار في منصبه، فيما رشحت أندية طلائع الجيش والداخلية وحرس الحدود إيهاب شعبان، فيما اختار نادي المصري البورسعيدي شريف صالح ليكون ضمن المجلس، بينما يختار اتحاد الكرة اسمين للتواجد في مجلس الرابطة .

وتحسم الرابطة بمجلسها الجديد والاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام موعد قرعة الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل، بعد قرابة شهر ونصف من الراحة التى حصلت عليها الأندية عقب انتهاء الموسم المنقضي فى نهاية أغسطس الماضي.