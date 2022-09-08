شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: قرعة الدورى قبل انطلاق المسابقة بأسبوع وتوجه لزيادة أعداد الجماهير تدريجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الشكر لكل الأندية علي التعاون مع الرابطة خلال الموسم الماضي، قائلا : اشكر كل الأندية على التعاون المثمر في بداية الموسم الثاني ، مضيفاً ان هذا الموسم سيكون هناك تداخل كبير بين الرابطة والشركة الراعية

وأضاف أحمد دياب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة الأندية المحترفة في اتحاد الكرة اليوم ، أن تشكيل الرابطة في الموسم الجديد بنفس قوامها وتشكيلها في الموسم الماضي، وانضم لها الدكتور أحمد النجار بدلا من عامر حسين.

وقال دياب إن عامر حسين قدم مجهودات كبيرة في الموسم الماضي، ولم يترشح للانتخابات هذه المرة والتنسيق معه سيستمر على صعيد المسابقات، مشددا علي ان الاجتماع الذي عقد اليوم كان تنظيميا فقط والقرارات ستكون خلال الأسبوع المقبل، وهناك توجه لزيادة أعداد الجماهير تدريجياً.

واختتم أحمد دياب تصريحاته بأن قرعة الدوري الجديد ستكون قبل انطلاق المسابقة بأسبوع واحد وكأس مصر مسئولية اتحاد الكرة.



رابطة الاندية المحترفة



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