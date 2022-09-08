شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب وفضة وقاعدة سوداء.. أهم مواصفات كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غدا الجمعة فريق الزمالك مع نظيره الهلال السعودي فى مباراة السوبر المصرى السعودى، والتى تقام بقطر وتجمع بطلى الدوري فى كل من مصر والسعودية .

ومن المقرر أن يحصل الفائز على مليون ونص دولار مقابل مليون دولار للوصيف.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الكأس المقرر تسليمه للبطل، والذى يحمل اسم الملعب " كأس لوسيل" والذى يتم افتتاحه بمباراة السوبر المصرى السعودى ، قبل استضافته نهائي كأس العالم نهاية العام .

كأس سوبر لوسيل يصل وزنه إلى 4 كيلو جرامات، ومكون من مزيج بين الذهب والفضة، وفى أسفله قاعدة سوداء، وفى أعلاه مجسم صغير للمعلب " ملعب لوسيل".



نسخة كأس لوسيل



كأس لوسيل

وخاض الزمالك مرانه الأخير على استاد لوسيل، في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السعودى المقرر لها في الثامنة مساء غدًا الجمعة، في بطولة كأس لوسيل بقطر، حيث يختتم الفارس الأبيض استعداداته للمباراة بخوض مرانه على الملعب الذى سيحتضن اللقاء، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق مران استشفائي بعد الوصول إلى قطر لفك العضلات والتغلب على اجهاد اللاعبين بعد رحلة السفر.