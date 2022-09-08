شكرا لقرائتكم خبر عن "الملاكمة" يعلن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 8 و حتى 18 سبتمبر الجارى بموزمبيق ، حيث ستغادر البعثة اليوم .
جاء تشكيل المنتخب الوطني من 6 لاعبين ولاعبتان:
١_ ايمان محمد فراج وزن ٥٠كجم
٢_أحمد اسامة(عصفورة) وزن ٥٢ كجم
٣_ يمني احمد عياد وزن ٥٧كجم
٤_ عمر خالد عبد الرحمن( قدورة) ٥٧ كجم
٥_ عمر عبد العزيز عبدالعزيز وزن ٦٩ كجم، ٦_عبدالرحمن عرابي وزن ٨٠ كجم
٧_ علي محمد ابراهيم (السلاموني) ٩٢ كجم
٨_ يسري رزق حافظ وزن +٩٢ كجم،
الجهاز الفني للمنتخب الوطني:
سعيد حسن المدير الفني
هيثم عبدالفتاح مدربا
الخبير الكوبي جايكل
وحقق المنتخب الوطني الأول للملاكمة 3 ميداليات في بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الاوليمبي يسري رزق وبرونزيتان يمني عياد و عمر عبد العزيز .