شكرا لقرائتكم خبر عن "الملاكمة" يعلن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 8 و حتى 18 سبتمبر الجارى بموزمبيق ، حيث ستغادر البعثة اليوم .

جاء تشكيل المنتخب الوطني من 6 لاعبين ولاعبتان:

١_ ايمان محمد فراج وزن ٥٠كجم

٢_أحمد اسامة(عصفورة) وزن ٥٢ كجم

٣_ يمني احمد عياد وزن ٥٧كجم

٤_ عمر خالد عبد الرحمن( قدورة) ٥٧ كجم

٥_ عمر عبد العزيز عبدالعزيز وزن ٦٩ كجم، ٦_عبدالرحمن عرابي وزن ٨٠ كجم

٧_ علي محمد ابراهيم (السلاموني) ٩٢ كجم

٨_ يسري رزق حافظ وزن +٩٢ كجم،

الجهاز الفني للمنتخب الوطني:

سعيد حسن المدير الفني

هيثم عبدالفتاح مدربا

الخبير الكوبي جايكل

وحقق المنتخب الوطني الأول للملاكمة 3 ميداليات في بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الاوليمبي يسري رزق وبرونزيتان يمني عياد و عمر عبد العزيز .