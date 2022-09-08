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"الملاكمة" يعلن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 8 و حتى 18 سبتمبر الجارى بموزمبيق ، حيث ستغادر البعثة اليوم . 

 

جاء تشكيل المنتخب الوطني من 6 لاعبين ولاعبتان:

١_ ايمان محمد فراج وزن ٥٠كجم

٢_أحمد اسامة(عصفورة) وزن ٥٢ كجم

٣_ يمني احمد عياد وزن ٥٧كجم

٤_ عمر خالد عبد الرحمن( قدورة) ٥٧ كجم

٥_ عمر عبد العزيز عبدالعزيز وزن ٦٩ كجم، ٦_عبدالرحمن عرابي وزن ٨٠ كجم

٧_  علي محمد  ابراهيم (السلاموني) ٩٢ كجم

٨_ يسري رزق حافظ وزن +٩٢ كجم، 

 

الجهاز الفني للمنتخب الوطني: 

 

سعيد حسن المدير الفني

هيثم عبدالفتاح مدربا 

الخبير الكوبي جايكل

 

وحقق المنتخب الوطني الأول للملاكمة 3 ميداليات في بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الاوليمبي يسري رزق وبرونزيتان يمني عياد و عمر عبد العزيز .

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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