شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الاتحاد السكندرى يعلن رحيله عن سيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى بهلول رحيله عن تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بعد التعاقد مع المدير الفنى الجديد الصربى زوران مانولوفيتش، مكتفياً بما قدمه خلال الفترة الماضية مع سيد البلد.

وكتب بهلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" بعد 15 شهر عمل فى سيد البلد مابين مدير فنى لقطاع الناشئين ومدرب حراس الفريق الأول فى وقت صعب قررت الانسحاب من العمل متمنيًا التوفيق لكيان له فضل على".

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، أنهى اتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش مواليد 1962، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد 2022/2023.

الصربي زوران مانولوفيتش الحاصل علي الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.