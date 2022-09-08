شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يتدرب فى صالة الجامعة التونسية استعدادا لبطولة شمال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب الكاراتيه للشباب والناشئين وتحت 21 سنة تدريباته على صالة الجامعة التونسية بتونس فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة شمال أفريقيا والتى تقام فى الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجارى.

البعثة تضم 77 لاعبا ولاعبة من قوام المنتخب الوطنى للشباب والناشئين وتحت 21 سنة .

من جانبه، قال محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد يشارك فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات.

يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة سيرياس A الدورى العالمى بتركيا فى الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجارى، ويشارك الكاراتيه فى البطولة بمنتخب تحت 21 سنة بنات وأولاد، على أن تتم المشاركة بالبطولة عقب انتهاء مشاركتهم ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس.



