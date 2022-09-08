شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أيمن أشرف يكشف سبب الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يكشفها أيمن أشرف لاعب الأهلي والمنتخب الوطنى تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء بعد تصعيده للفريق الأول بـ3 مواسم قبل العودة مجددا إلى القلعة الحمراء.

وقال أيمن أشرف في تصريحات سابقة: "كنت العب على فترات بعد تصعيدي وكان هناك سيد معوض وأحمد شديد قناوى.. لعبت 3 سنوات فى الفريق الأول مع البرتغالى مانويل جوزيه وحسام البدرى ثم محمد يوسف، ولعدم مشاركتى بإنتطام طلبت الخروج معاراً لمدة موسم.

وأوضح أيمن أشرف، أنه كان يتوقع العودة ولكن فى وقت أقرب مما حدث، معلقا: "رجوعى تأخر كان من المفترض أن أعود بعد الموسم الجيد الذى شاركت فيه مع سموحة ولكن هذا لم يحدث.. تأخر عودتى للأهلى هو ما ساهم فى تأخر عودتى للمنتخب أيضا.

وكشف أيمن أشرف، عن سبب تفضيله العودة للأهلى رغم تلقيه عروضا مغرية أخرى، معلقا: "مبدئيا حبي للأهلى المكان الذى تربيت فيه منذ 7 سنوات، من الصعب أن يطلب المكان الذى قضيت فيه عمرك وترفض، ثانيا كان هناك تحدي بينى وبين نفسى أردت أن أثبت للجميع أن أيمن أشرف موجود وكان لا يستحق الرحيل عن الأهلى".