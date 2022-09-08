شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف مساء استعدادا لكأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف مساء بقاعة الإعلام باستاد لوسيل فى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للحديث عن مواجهة الهلال السعودى المقررة مساء غد الجمعة، على كأس سوبر لوسيل.

ويحضر المؤتمر الصحفى لفيريرا، مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

كان الزمالك وصل الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وسط استقبال أسطورى من الجماهير.

واختار البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردى - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.