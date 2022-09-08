شكرا لقرائتكم خبر عن 22 انتصارا و15 تعادلا و12 هزيمة.. أرقام إيهاب جلال فى الولاية الأولى مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد إيهاب جلال لتولي تدريب النادي المصري في ولاية ثانية، حيث أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروي المقبل 2023/2022.

يعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

قاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.

وجاءت أرقام جلال في الولاية الأولى كالتالي:

ـ الدورى العام

لعب: 36 مباراة

فازفي: 14 مباراة

تعادل في: 13 مباراة

خسر في: 9 مباراة

له 48 هدفًا عليه 38 هدفًا كلين شيت 11 لقاء

ـ كأس مصر

لعب: مباراتين

فاز 1 خسر 1

له 4 أهداف عليه 4

ـ كأس الكونفدرالية

لعب: 11 مباراة

فاز في: 7

تعادل في: مباراتين وخسر مثلهما

له 23 هدفًا عليه 11 هدفًا

كلين شيت 4 لقاءات