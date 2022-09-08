شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمواجهة الزمالك والهلال السعودى فى الثانية ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لمباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والهلال السعودى على كأس سوبر لوسيل بقطر المقررة إقامتها غدا الجمعة، إقامة الاجتماع الفنى للقاء فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس بأحد فنادق الخمس نجوم بالدوحة.

ويحضر الاجتماع من الزمالك أحمد حسنى المدير الإدارى للفريق والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض وأحمد شعبان المنسق العام ومصطفى ميلا مسئول المهمات.

كان الزمالك وصل الدوحة أمس إلى الدوحة استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وسط استقبال أسطورى من الجماهير.

واختار البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردى - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.