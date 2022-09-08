شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك اليوم فى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامج الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السعودى غدا الجمعة على كأس سوبر لوسيل.

وقرر فيريرا أن يتناول اللاعبون وجبة الإفطار (مفتوح) صباحا، ثم وجبة الغداء فى الساعة الثالثة عصرا، على أن يلقى المدرب البرتغالى محاضرة على اللاعبين فى السابعة والنصف، مساء ثم الذهاب لملعب لوسيل فى الثامنة والنصف، ثم خوض المران على الملعب نفسه الذى يحتضن المباراة فى التاسعة مساء.

كان الزمالك وصل الدوحة أمس إلى الدوحة استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وسط استقبال أسطورى من الجماهير.

واختار البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردى - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.