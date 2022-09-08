تقارير سعودية تكشف عن إصابة ماشاريبوف في العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن إصابة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب فريق النصر، بالتهاب في العمود الفقري.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن جلال الدين ماشاريبوف لاعب فريق النصر لكرة القدم يعاني التهابا في العمود الفقري، يحتاج إلى العلاج والتأهيل في الفترة المقبلة دون تحديد موعد عودته.

وسيغيب اللاعب عن لقاء فريقه أمام ضمك ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي، بعد أن غاب عن مباراتي الوحدة والتعاون على التوالي.

الجدير بالذكر أن ماشاريبوف كان قد اقترب من التعاقد مع النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن تتوقف الصفقة.

وأكدت مصادر خاصة لمصروي أن الأهلي كان توصل لاتفاق نهائي مع النصر لاستعارة اللاعب لمدة موسم بنية البيع مقابل 650 ألف دولار على أن يكون للمارد الأحمر الحق في شرائه نهائيا بعدها مقابل 2 مليون، ولكن لأسباب طبية تم صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب.