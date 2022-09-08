مصدر يكشف لمصراوي مستقبل مصطفى شوبير مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تمسك الإدارة الفنية بالأهلي ببقاء مصطفي شوبير حارس المرمي وعدم رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفي شوبير ابن للأهلي وهو حارس واعد والجهاز الفني وإدارة النادي تثق به كثيرا".

وأكمل: "مصطفي شوبير ليس مطروحاً للبيع أو الإعارة ولم نفكر في ذلك حتي لو كان تفكير سابق بالتعاقد مع حارس مرمي".

وأردف: "الأهلي يملك ذخيرة رائعة من حراس المرمي ولا نية مطلقاً للتفكير في رحيل مصطفي شوبير إلا إذا رأي هو ذلك ووقتها أيضاً سيكون بنظام الإعارة ولن تزيد عن موسم".

واختتم: "ليس هناك عروض رسمية سواء من بيراميدز أو غيره لمصطفي شوبير والأمر مجرد كلام فقط، وحتي اذا جاء عرض لن ننظر إليه وشوبير تربي في النادي منذ أن كان ناشئا وهو يعرف أنه لا نية لرحيله".