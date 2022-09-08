الشناوي يعود للتدريبات في الأهلي استعداداً لمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يلا كورة:

عاد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للتدريبات بالتنسيق مع الجهاز الفني وذلك بعد فترة راحة استمرت قرابة شهر.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي أن الشناوي بدأ برنامجه التأهيلي أمس الأربعاء باستاد مختار التتش ليكون جاهزاً للتواجد في معسكر المنتخب الوطني.

وأضاف: "من المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات الأحد المقبل طبقاً للخطة التي وضعها سامي قمصان المدرب لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد".

وأوضح: "محمد الشناوي بدأ المران بالتتش فعلياً بعد راحة سلبية استمرت قرابة الشهر".

حصل الشناوي بجانب مجموعة من عناصر الأهلي على راحة سلبية قبل نهاية الموسم بعدة أسابيع، فيما سيبدأ الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد الأحد المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام النيجر ثم ليبيريا يومي 23 و27 من سبتمبر الجاري.