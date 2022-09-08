رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن نادي المصري التعاقد رسميا مع إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وكشف النادي خلال بيان له أنه أتم مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروي المقبل 2023-2022.

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال كان قد سبق له تولي مهام قيادة فريق المصري وذلك خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر من العام 2018 وحتى شهر فبراير من العام 2020.

ونجح جلال في قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع بالدوري والتأهل بالتالي إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي وصل خلالها الفريق إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن إيهاب جلال كان قد سبق له كذلك تولي مهام القيادة الفنية لأندية تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والإسماعيلي بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.