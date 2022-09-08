شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال فى مسيرته التدريبية بعد تعيينه مديراَ فنياً للمصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروي المقبل 2023/2022.

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال، سبق له تولي مهام قيادة فريق المصري وذلك خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر من العام 2018 وحتى شهر فبراير من العام 2020 ، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع بالدوري والتأهل بالتالي إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي وصل خلالها الفريق إلى الدور ربع النهائي، علمًا بأن إيهاب جلال كان قد سبق له كذلك تولي مهام القيادة الفنية لأندية تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والاسماعيلي بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

بشكل رسمي تولى إيهاب جلال المدير الفني السابق لبيراميدز، المسؤولية الفنية للفراعنة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي رحل عن المنتخب الوطني بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 55 سنة

ـ تولى تدريب: 9 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 274 مباراة

ـ فاز فى: 133 مباراة

ـ تعادل فى: 67 مباراة

ـ خسر: 74 مباراة

مع منتخب مصر

ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1