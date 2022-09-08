شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولة الجائزة الكبرى بمانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو رجال وسيدات فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بمانشستر.

وكان التايكوندو قد شارك فى الجائزة الكبرى التى أقيمت بباريس، وشارك فيها بثلاثة لاعبين هم سيف عيسى، وشهد سامى، بالإضافة إلى أحمد الراوى، بقيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، ومحمد السيد المدرب العام، ورافقهم محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول.

وشهدت البطولة خروج سيف عيسى من الدور ربع النهائى، وشهد سامى وأحمد الراوى ودعا المنافسات من دور الـ32، حيث تعرض الراوى للإصابة فى العضلة الخلفية.

وعين الاتحاد الدولي للتايكوندو، برئاسة تشونج وان تشو، المصرى محمد شعبان "ميدو"، عضو المكتب التنفيذى ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى، رئيسًا فنيًا لمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.