شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأمنى يحدد موقف الحضور فى سوبر اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الواحدة ظهر اليوم الخميس الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد موقف الحضور لمنافسات السوبر المحلى لكرة اليد، المحدد له أيام 10 و11 و12 سبتمبر الجارى للموسم المحلى 2022 - 2023، على صالة حسن مصطفى بدلا من أكتوبر الدولية.

ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضاً موعداً لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.