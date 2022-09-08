شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معسكر هولندا يحسم مصير كهربا مع الأهلى.. والله يكون فى عون اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود عبد المنعم كهربا ينتظر معسكر النادى الأهلى فى هولندا لمعرفة موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء بعد أزمة الإيقاف.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "مع شوبير" الإذاعى، "كهربا فى موقف صعب والله يكون فى عونه، وحتى الآن لم يتم حسم أزمة الغرامة والإيقاف مع الأهلى سواء بدفع المبلغ من الأهلى وخصمه من راتب اللاعب أو إبلاغه بالرحيل وعدم دفع غرامة الـ2 مليون دولار للزمالك".

وتابع شوبير: "كهربا ينتظر حاليا موقفه من معسكر هولندا الذى سيقيمه الأهلى، حال تواجده فى المعسكر سيكون الأمور تم حلها مع الأهلى، أما إذا لم يكن فى المعسكر فسيكون الرحيل هو مصير فسيبحث عن نادى يدفع له الغرامة أو الاعتزال".

وكان النادى المصرى أصدر بياناً رسمياً حول الأنباء عن التفاوض مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى يؤكد خلاله عدم وجود نية للتعاقد معه.

وجاء بيان المصرى كالتالى: فى تصريح عاجل، نفى رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادى والمتحدث الرسمى باسم المجلس ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية مجلس إدارة النادى المصرى فى التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، وذلك بعد قيام مجلس إدارة المصرى بسداد قيمة العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل لجنة شئون اللاعبين بالفيفا لصالح نادى الزمالك، مشيرًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

وأكد رجب عبد القادر أن النادى المصرى فى ظل مجلس إدارة النادى الجديد برئاسة كامل أبو على، يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارات جميع الأندية بالشكل الذى يحفظ حقوق ومصالح النادى المصرى فى المقام الأول.