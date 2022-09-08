شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المصرى يتعاقد مع إيهاب جلال لتولى الإدارة الفنية للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادى، وذلك لمدة موسم واحد اعتبارًا من مطلع الموسم الكروى المقبل 2023/2022.

جدير بالذكر أن إيهاب جلال كان قد سبق له تولى مهام قيادة فريق المصرى، وذلك خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر من العام 2018 حتى شهر فبراير من العام 2020، حيث نجح فى قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع بالدورى والتأهل بالتالى إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى وصل خلالها الفريق إلى الدور ربع النهائى.

جدير بالذكر أن إيهاب جلال كان قد سبق له كذلك تولى مهام القيادة الفنية لأندية تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلى طرابلس الليبى والإسماعيلى، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى المصرى.