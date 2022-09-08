شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوجه الشكر إلى أحمد عبد العال لاعب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، إنه تم توجيه الشكر إلى أحمد عبد العال لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال على ما قدمه مع الفريق على مدار الفترة الماضية.

وأوضح العوضى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن عبد العال كان نموذجاً يحتذى به فى الالتزام والانضباط وقدم الكثير للفريق، وكان أحد العناصر الأساسية فيما تحقق من بطولات، متمنياً له التوفيق فى الفترة المقبلة.

على جانب آخر أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى عن التعاقد مع اللاعبة البورتوريكية "ديانا رايس" لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق سيدات طائرة الأهلى فى الموسم الجديد.

ووقعت ديانا رايس على العقد فى حضور خالد العوضى، الذى أبدى تفاؤله الشديد باللاعبة، مؤكدًا أنها إضافة قوية لفريق سيدات طائرة الأهلى مع باقى اللاعبات خلال الموسم الجديد

وأوضح مدير عام النشاط الرياضى أن الأهلى كان حريصًا على تدعيم فريق طائرة السيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادى الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

وأشار العوضى إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفنى، خاصة أنها تمتلك سيرة ذاتية مميزة، وتعد إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.