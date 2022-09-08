شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يقترب من ضم 4 لاعبين بشكل رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن إدارة نادى الزمالك اقتربت كثيرا من ضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم المقبل.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج "مع شوبير" الإذاعى "اقترب الزمالك بقوة من حسم صفقة مصطفى الزنارى، مدافع فريق طلائع الجيش، كما حصل على توقيع محمود جاد، لكن لم يحسم الصفقة بشكل رسمى حتى هذه اللحظة لتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى الثنائى عمر جابر ونبيل دونجا لاعبى بيراميدز".

وتابع شوبير: "إدارة الزمالك تستهدف ضم الحارس بقوة، والرؤية ستتضح فى صفقة محمود جاد فى الأيام القليلة المقبلة، ويبحث حاليا عن حراس تحسبا لفشل صفقة جاد".

وخاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبه الأخير على استاد لوسيل، في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السعودى المقرر لها في الثامنة مساء غد الجمعة، في بطولة كأس لوسيل بقطر، حيث يختتم الفارس الأبيض استعداداته للمباراة بخوض مرانه على الملعب الذى سيحتضن اللقاء، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق مران استشفائي بعد الوصول إلى قطر لفك العضلات والتغلب على اجهاد اللاعبين بعد رحلة السفر.

ومن المقرر أن يرسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، خطة مواجهة الهلال خلال المران الأساسي، والذى سيقوم من خلاله المدير الفني بتجربة الطرق التكتيكية التي سيتبعها خلال سير المباراة، وتقسيم اللقاء إلى أجزاء حتى يعبر به إلى بر الأمان، لاسيما وإن فيريرا حرص على متابعة عدة مواجهات لفريق الهلال للوقوف على طريقة لعبه وعناصر القوة والضعف، حيث حرص البروفيسور على متابعة مواجهة الزعيم الأخيرة أمام نظيره الفتح بالدوري السعودي، من أجل دراسة الخصم بشكل جيد، والعمل علي وضع الخطة المناسبة للمباراة، حيث فاز الهلال على حساب مضيفه الفتح بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء يوم، الأحد، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.