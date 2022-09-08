شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت: كنت أعاني داخل بايرن ميونخ بسبب هذا الأمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوزا هاما على نظيره إنتر ميلان الإيطالي في أولى مباريات الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة بموسمها الجديد 2022-2023.

دي ليخت يعلق على فوز بايرن ميونخ على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

وعلق ماتياس دي ليخت لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني عن سعادته ورضاه الكامل بالنتيجة التي حققها فريقه أمام الفريق الإيطالي في مستهل المشوار ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح دي ليخت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت الإيطالية":"المباراة لم تكن سهلة، ولكننا قدمنا مباراة جيدة ولكن ليست المثالية أيضا والأهم أننا في النهاية حققنا الفوز وحصد الثلاث نقاط".

دي ليخت يعلق على الفارق بين يوفنتوس وبايرن ميونخ

وسُئل اللاعب عن الفارق بين بايرن ميونخ وناديه السابق يوفنتوس في طريقة اللعب حيث قال:"أخوض تدريبات قوية في بايرن ميونخ أمام أقوى المهاجمين في العالم، الأمر كان صعبا بالنسبة لي في البداية ولكنني نجحت في التحسن والتعلم يوما بعد يوم وهذا أمر مهم بالنسبة لي".

وأكمل:"التدريب في يوفنتوس وبايرن ميونخ صعب، ولكن في إيطاليا تتركز التدريبات أكثر على النواحي التكتيكية والكثافة الأقل والرقد في الملعب بشكل أقل".

وأختتم قائلا: "بالطبع عانيت في البداية مع بايرن ميونخ بسبب هذا الاختلاف لأنني لم أكن أعتاد على هذا النوع من التدريبات ولكنني الآن أصبحت متطورا وفي حالة أفضل".