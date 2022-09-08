شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

انتهاء منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال

وانتهت منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، والتي شهدت سقوط مذل لفريق ليفربول برباعية أمام نابولي، فيما خسر تشيلسي من نظيره دينامو زغرب بهدف وحيد.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة

ووقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على 4 لاعبين ليتنافون على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

واختار يويفا، كلًا من: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، بيوتر زيلينسكي (نابولي)، وليروي ساني(بايرن ميونيخ).

واختار يويفا، الرباعي، بعدما قام كيليان مبابي، باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس بهدفين لهدف.

بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي، هاتريك لصالح برشلونة في فوز البارسا على فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف.

أما زيلينسكي، سجل هدفين في فوز نابولي على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، كما صنع هدفًا، فيما قاد ساني بايرن ميونيخ للفوز على إنتر ميلان، بعدما سجل هدف وصنع الآخر، في لقاء انتهى بهدفين نظيفين.