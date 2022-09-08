شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يتصدر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قائمة هدافي دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا، في نسختها الحالية.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات، مساء أمس الأربعاء.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ويأتي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، في الصدارة برصيد 3 أهداف.

وفي المركز الثاني يتقاسمه كلًا من، كيليان مبابي - باريس سان جيرمان، ماريان شفيد - شاختار، إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي، ريتشارليسون - توتنهام، بيوتر زيلينسكي - نابولي، برصيد هدفين لكل لاعب.

أما المركز السادس، برصيد هدف وحيد، يتقاسمه كلًا من: لوكا مودريتش - ريال مدريد، جودي بيلينجهام - بوروسيا دورتموند، فينيسيوس جونيور - ريال مدريد، رافا سيلفا - بنفيكا، فيل فودين - مانشستر سيتي، لويس دياز - ليفربول، ليروي ساني - بايرن ميونخ، فرانك كيسي وفيران توريس- برشلونة.

صيام محمد صلاح عن التهديف

وشهدت الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، صيام الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التهديف، مقارنة بالموسم الماضي، الذي قدم فيه مستوى مميز في الشامبيوزليج.