شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، والتي شهدت مباريات نارية.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” في التقرير التالي، جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

1-أياكس 3 نقاط.

2- نابولي 3 نقاط

3- ليفربول دون نقاط.

4-جلاسكو رينجرز دون نقاط.

المجموعة الثانية

1-أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

2- كلوب بروج 3 نقاط.

3-بورتو دون نقاط.

4-باير ليفركوزن دون نقاط.

المجموعة الثالثة

1-برشلونة 3 نقاط.

2- بايرن ميونخ 3 نقاط.

3- إنتر ميلان دون نقاط.

4فيكتوريا بلزن دون نقاط.

المجموعة الرابعة

1-سبورتنج لشبونة 3 نقاط.

2- توتنهام 3 نقاط.

3- مارسيليا دون نقاط.

4- آينتراخت فرانكفورت دون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- دينامو زغرب 3 نقاط.

2-ميلان نقطة.

3- سالزبورج نقطة.

4- تشيلسي دون نقاط.

المجموعة السادسة

1-شاختار 3 نقاط.

2- ريال مدريد 3 نقاط.

3- لايبزيج دون نقاط.

4- سيلتيك دون نقاط.

المجموعة السابعة

1-مانشستر سيتي 3 نقاط.

2-بوروسيا دورتموند 3 نقاط.

3-إشبيلية دون نقاط.

4-فولفسبورج دون نقاط.

المجموعة الثامنة

1- بنفيكا 3 نقاط.

2-باريس سان جيرمان 3 نقاط.

3-يوفنتوس دون نقاط.

4- ماكابي حيفا دون نقاط.



والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني، هو صاحب لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، بعدما حصده على حساب ليفربول.