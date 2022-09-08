شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة بالأهلي لمناقشة ملف الإعارات والعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الأهلي خلال الأيام الحالية جلسات مكثفة من أجل حسم أكثر من ملف خاص بفريق الكرة ، فى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً ، كما يناقش مسئولو الأهلي ملف العروض، حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهناك أيضاً ملف الإعارة، حيث يمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، ويتم التفاوض حالياً لبحث مصير هؤلاء المُعارين سواء بعودتهم أو استكمال تجربة الإعارة.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من أتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني في دور بالدور التمهيدي للبطولة.