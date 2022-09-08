شكرا لقرائتكم خبر عن "رش الملعب اجباري".. تعليمات موحدة لجميع المسئولين عن الملاعب بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تعليمات جديدة تقدمها لرابطة الأندية، المحتمل تشكيلها الأسبوع المقبل، وتتعلق بالملاعب التي تقام عليها المباريات في الموسم الجديد.

جاء تحرك اتحاد الكرة بعد شكوى من الأجهزة الفنية للأندية في الموسم الماضي نظرا لقيام بعض مسئولي الأندية برش الملاعب قبل المباريات، وامتناع الآخر عن رشها، وتنص التعليمات الجديدة على ضرورة رش جميع الملاعب، وأن يكون الأمر خارج ارادة النادي صاحب الملعب أو المباراة، وملزمًا للجميع.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة، أن رش الملعب يحمى اللاعبين من الإصابات ويساعدهم على تطوير مستوياتهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بطول موحد لـ"النجيل" في كل الملاعب، حتى يتعود اللاعبين على نفس المستوى من النجيل في جميع المباريات منعًا للتفاوت في الأداء.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا، وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ قيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.