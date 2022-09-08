شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث تدعيم مركزي الجناح قبل غلق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي حل أزمة النقص العددي التي يعاني منها الفريق الأحمر في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر قبل غلق باب الانتقالات، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع جناحين على أعلى مستوى، سواء جناحين أجنبيين أوأحدهما محلي والآخر أجنبي، من أجل سد النقص في كل المراكز التي يعاني منها الفريق الأحمر في الفترة الحالية.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من لاعب أجنبي في الوقت الحالي، وتجري المفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب والأندية التي يملكون حقوق بيعهم، بخلاف التفاوض مع أكثر من جناح محلي أبرزهم، مصطفى شلبي لاعب إنبي ومصطفى سعد "ميسي" لاعب سيراميكا، كما يوجد أكثر من لاعب آخر مثل قيد محمود كهربا العائد من رحلة إعارة إلى هاتاي سبور التركي في الموسم الماضي بخلاف عودة اللاعبين المصابين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وبيرسي تاو.

ويفقد فريق الأهلي جهود 5 لاعبين عن معسكره الخارجي الذي سيقام فى هولندا خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري، بسبب تواجدهم فى معسكر منتخب مصر الذى ينطلق خلال سبتمبر الجاري.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحمدي فتحي نظرا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الذى سينتهي يوم 27 سبتمبر.

واتفق الأهلي على خوض مباراتين وديتين خلال معسكره الخارجي في هولندا، أحدهما مع فريق أيندهوفن والثانية لم يتم الاتفاق عليها، ويعد الكمار الهولندي هو الأقرب لخوض هذه المباراة.